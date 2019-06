Viaggia a zig-zag: patente ritirata

Sabato sera alle 22 la Polizia municipale di Pordenone Cordenons ha notato un’auto in viale Martelli a Pordenone che si dirigeva verso viale Dante con un andamento a zig zag. A bordo un uomo di 37 anni residente a Codroipo che stava armeggiando con il navigatore e presentava segni di alterazione. Allo stop dei vigili si è giustificato dicendo di soffrire d'ansia per non sottoporsi ai controlli. Sottoposto a pre-test e poi all’etilometro, al comando, l’uomo è risultato positivo con un alcolemia pari a 1,90 grammi per litro. Patente ritirata e denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza. L’auto, non di sua proprietà, è stata affidata a terzi.



Nel corso della corsa settimana, inoltre, la Polizia municipale di Pordenone Cordenons, guidata dal comandante Stefano Rossi, ha elevato sanzioni a dieci persone per guida con telefonino e altre 17 per omessa revisione del veicolo, ritirando quattro patenti e sequestrando tre auto per mancata assicurazione.