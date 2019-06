Video pedopornografici in chat, perquisizioni anche a Gorizia

Detenzione e divulgazione in rete di materiale pedo-pornografico. Per questo 51 persone, 30 delle quali minorenni, sono state denunciate in tutta Italia grazie a un’indagine partita da Catania. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, sotto la direzione del Centro nazionale contrasto della pedo-pornografica online (Cncpo), sta eseguendo perquisizioni lungo tutto lo Stivale, anche in Fvg, dove a essere stata coinvolta nell'operazione è la provincia di Gorizia.

Era stata la mamma di un adolescente ad accorgersi che, sul cellulare, il figlio aveva immagini erotiche di giovanissimi, pubblicate su due gruppi WhatsApp, ai quali il ragazzo aveva aderito, chiamati Tana della Luna (da cui il nome dell'operazione) e scoobyDank, che inizialmente condividevano immagini e video di torture, suicidi e simili.

Grazie allo smartphone, gli agenti sono risaliti a circa 300 persone che facevano parte delle chat e si scambiavano materiale di pornografia minorile, anche di bambini.