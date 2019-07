Principio d'incendio nel tardo pomeriggio in un capannone della zona industriale di Villa Santina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, intervenuti subito dopo l'allarme, le fiamme si sono levate all'interno di un ufficio.

Il rogo è stato domato subito dai pompieri che hanno scongiurato l'estensione delle fiamme al resto dello stabilimento. Si tratta delle capannone ex Sager dove ha sede una ditta di autotrasporti.