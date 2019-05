Vino a litri sulle strade del Friuli: l’8% guida sotto l’effetto dell’alcol

Sabato 13 aprile: i carabinieri fermano un automobilista 34enne di Sacile, rimasto coinvolto in un incidente in località La Croce di Fontanafredda; l’uomo aveva 3,36 grammi di alcol per litro di sangue: sette volte il limite consentito. Questo non è un caso isolato sulle strade del Friuli. Anzi.



Secondo il Sistema sorveglianza Passi delle Aziende sanitarie, in Friuli-Venezia Giulia, tra il 2015 e il 2018, quasi otto automobilisti su 100 – precisamente il 7,8 per cento - hanno guidato sotto l’effetto dell’alcol, avendo assunto due o più unità alcoliche un’ora prima di essersi messi alla guida; altre cinque persone su 100 hanno dichiarato di essere state trasportate da un conducente che guidava sotto l’effetto dell’alcol.



La quota di giovanissimi che guidano ubriachi è leggermente più bassa che nel resto della popolazione, ma comunque preoccupante, poiché il rischio di incidenti stradali associato a questo comportamento è decisamente più alto quando si tratta di giovanissimi. Tra i 18 e 21 anni, quasi il 6% dichiara di aver guidato dopo aver bevuto, rischiando di incorrere in una sanzione certa, indipendentemente dal livello di alcolemia effettivamente accertata. In questa fascia d’età, infatti, la soglia legale di alcol consentita è pari a zero.



Non sono solo i ragazzini a bere troppo. La guida sotto l’effetto dell’alcol è più frequente nella fascia d’età 25-34 anni, tra gli uomini e tra i cittadini italiani, rispetto ai cittadini stranieri.

E anche se non si mettono alla guida, l’abuso di consumo di alcolici, vino, cocktail o birra che sia, porta numerose persone a uno stato non più gestibile.



Va ricordato, infatti, che in un solo anno, i pronto soccorso del Friuli-Venezia Giulia hanno registrato 1.600 accessi per abuso di alcol. Di questi, un centinaio sono minorenni, seppur altrettanti sono gli ultrasettantacinquenni. Questi sono i numeri della Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2018 in materia di alcol e problemi correlati, trasmessa dal ministro della Salute alle Camere a fine aprile, nell’ambito dell’indagine Sos Giovani. Se questi dati sono allarmanti, ancora più preoccupante è il bollettino di guerra emesso dalle Forze dell’ordine che operano ogni giorno sulle strade del Friuli-Venezia Giulia, molti dei quali causano anche danni alle persone.