Tanto fumo e tanta paura in via Centrale, ad Andreis, dove all'improvviso, poco prima delle 18, sono esplose le finestre di un'abitazione. Per fortuna si trattava di una casa per le vacanze e, in quel momento, all'interno non c'erano i proprietari. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. Stando alle prime ipotesi, a provocare lo scoppio sarrebbe stato un malfunzionamento della caldaia.