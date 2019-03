Violenta esplosione in una palazzina a Cervignano

Una violenta esplosione si è verificata intorno alle 7 di oggi, in via Chiozza, al civico 13, a Cervignano, in una palazzina di quattro piani. Qui, al terzo piano, per cause in corso di accertamento, sarebbe esplosa una bombola o ci sarebbe stata, più probabilmente, una fuga di gas.

Sono stati interessati due appartamenti, ubicati allo stesso piano del fabbricato, che ospita 16 appartamenti.

Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto. La deflagrazione ha causato notevoli danni e delle persone rimaste ferite. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano con il supporto dei pompieri del Comando di Udine, intervenuti con l'autoscala.

In via Chiozza anche i carabinieri e il personale medico delle ambulanze. Sul posto anche l'elisoccorso decollato dalla elibase di Campoformido.

Nell'esplosione sono rimasti feriti mamma, papà e figlia che vivono in un alloggio del terzo piano, tutti portati in ospedale; padre e figlio a Cattinara, mentre la madre a Udine. Ricoverata precauzionalmente anche una donna anziana che vive al quarto piano. I danni sono importanti.

Le operazioni sono coordinate dal funzionario di guardia, Franco Trigatti.