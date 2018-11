Violenza sessuale su una minorenne: arrestato a Capo Verde

Deve scontare otto anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne, ma si è dato alla macchia, sfuggendo alla giustizia. La Squadra Mobile della Questura di Gorizia, però, è riuscita a rintracciarlo e ad estradarlo dall’isola di Capo Verde, scelta come sede per la latitanza. Si tratta di Angelo Bertoni, 68enne nativo di Romans d’Isonzo, che nella notte scorsa è stato riportato in Italia.

Le indagini erano iniziate a marzo, quando nella sua abitazione di Corona, frazione di Mariano del Friuli, Bertoni non c’era più: era scappato prima dell’esecuzione della sentenza definitiva di condanna, emessa dalla Corte di Cassazione. Gli agenti hanno quindi avviato osservazioni e pedinamenti, concentrati soprattutto in orari notturni. Prima hanno trovato tracce del suo possibile nascondiglio in una roulotte, parcheggiata in un campo di proprietà della famiglia, poco distante dall’abitazione. Poi, si sono concentrati su parenti e amici dell’uomo.

E’ stato necessario un importante dispendio di energie e l’impiego delle più avanzate tecnologie per arrivare alla cattura del latitante. Nella ristretta cerchia di persone a conoscenza del luogo in cui si nascondeva, gli agenti hanno trovato chi, con una certa scaltrezza, gli inviava denaro nel modo più opportuno per non lasciare traccia. Ma la Mobile ha scoperto alcune transazioni effettuate tramite circuito bancario internazionale e attraverso Money Transfer che raggiungevano il destinatario nel piccolo isolotto di Boa Vista, dove il latitante aveva anche aperto un conto corrente bancario.

In assenza di conversazioni telefoniche dirette o di altre forme di comunicazione facilmente controllabili per risalire al luogo esatto dove si trovava, è stato emesso un mandato d’arresto internazionale che ha consentito di avviare una proficua collaborazione con la Polizia dell’isola africana. Una volta identificato, Bertoni è stato prelevato dal personale dell’Interpol e riportato in Italia, dove è stato consegnato alla Polizia di frontiera aerea di Fiumicino per essere accompagnato nel carcere di Rebibbia.

Oltre all’arresto del latitante, l’indagine ha permesso di denunciare tutte le persone che ne hanno favorito la fuga e la permanenza all’estero.