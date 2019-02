Visita in cacere per Antonio Consalvo

Nuovi particolari sul caso di Antonio Consalvo, il pordenonese rinchiuso in carcere in Sri Lanka da 10 mesi. Al 33enne è andata a fare visita una signora residente in quel Paese, che ha vissuto per anni in Sicilia ed è venuta a conoscenza della sua storia dai media.

La donna ha portato al giovane qualcosa da mangiare. Lui l’ha ringraziata e le ha chiesto detergenti per la pulizia personale e un cuscino, anche se il regolamento del carcere vieta di farne entrare uno in cella.

La donna si è messa subito in contatto con la madre di Antonio, Lucia Catania, raccontando dell’incontro e spiegando che il figlio "è sciupato e preoccupato perché da tempo sente dire che la scarcerazione è vicina".

Parole che hanno stretto il cuore della mamma, la quale è pronta ad affrontare il viaggio per vedere il figlio se, a breve, non ci saranno novità sul rilascio o su un processo.