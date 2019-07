Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Spilimbergo e l'Autoscala proveniente dalla sede centrale di Pordenone sono intervenuti per la messa in sicurezza della copertura pericolante di un casolare disabitato a Pielungo, in Comune di Vito d'Asio.

L'opera di rimozione ha interessato i poggioli in legno, le tegole, la grondaia e parte della linda che minacciavano di cadere sull'ex provinciale 55 in via Regina Margherita 15. Le operazioni hanno occupato i pompieri per circa quattro ore.