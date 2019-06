Vittima del caldo: un 85enne muore a Grado

Tragedia a Grado, questo pomeriggio, dove un 85enne di Udine è deceduto a causa del caldo torrido. L'uomo stava passeggiando sulla spiaggia della Git di Grado con la moglie quando si è sentito male e ha perso i sensi.

I primi a soccorrerlo e a dare conforto alla donna sono stati i bagnanti che hanno assistito alla scena, nella zona delle terme. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivamente arrivati in spiaggia, e l'anziano è morto sulla battigia.



Domenica scorsa un turista di Longiano, in provincia di Forlì - Cesena, di 85 anni, frequentatore abituale della spiaggia di Marina Julia, è stato rinvenuto privo di vita, riverso in acqua, davanti al litorale del lido di Staranzano.