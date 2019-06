Spaventoso incidente all'una e mezza di questa notte sul raccordo autostradale 13, a Trieste, dove un ragazzo di 27 anni di Mortegliano è uscito di strada autonomamente per cause in corso di accertamento. La vettura, una Bmw, è letteralmente volata nel bosco, finendo a oltre dieci metri dalla carreggiata.

Gravi i danni alla vettura, ma il giovane è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto Polizia stradale e vigili del fuoco.