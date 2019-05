Volontari friulani al lavoro nel Modenese

Pioggia e maltempo non hanno colpito duramente soltanto la nostra regione, ma anche altre zone d'Italia, tanto che ieri mattina, mercoledì 29 maggio, una colonna mobile di volontari della Protezione civile del Fvg è partita all'alba alla volta di Modena, in Emilia Romagna, dove i fiumi hanno creato allagamenti e disagi alla popolazione, nonché situazioni di pericolo.

L'ultimo aggiornamento diffuso dalla Protezione civile friulana parla di una situazione ancora di Allerta Meteo rossa per rischio idraulico sul fiume Secchia. I volontari del Friuli Venezia Giulia stanno dando supporto delle forze locali scese in campo per la gestione dell'emergenza. In particolare sono impegnati nel servizio di piena in sorveglianza, monitoraggio e difesa argini in tre tratte sul fiume Secchia in località Fossalta, San Posidonio, Carpi.



"Il fiume Secchia che lambisce la città di Modena- spiega la protezione civile Fvg in una nota - ha superato i livelli di piena ed è stato attivato lo stato di preallarme. Questo livello di guardia e la situazione meteo pregressa con ben 6 piene nell'ultimo periodo sono elementi di criticità per l'integrità e la tenuta degli argini perciò il rischio su questi territori risulta essere elevato".



La colonna mobile friulana è giunta a destinazione alle 11:15 di mercoledì 29 maggio e si è accreditata presso l'area di ammassamento soccorritori di Marzaglia - Modena dove è stato allestito il CCS Centro Coordinamento Soccorsi per la gestione delle forze in campo nel corso dell'emergenza.



Alle 13 alla squadra del Fvg sono state assegnate le attività di sorveglianza e monitoraggio degli argini del fiume Secchia in 3 tratte arginali nelle località di Fossalta, San Posidonio, e Carpi. Coordinati dai funzionari regionali, i volontari si sono strutturati in squadre operative con materiali e mezzi per raggiungere le tratte arginali loro assegnate e iniziare le attività di monitoraggio e sorveglianza della piena.