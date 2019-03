Volontariato: Fvg ai primi posti in Italia

Il Friuli Venezia Giulia si colloca ai primi posti in Italia per volontariato, infatti il rapporto tra associazioni del settore e abitanti è di 1 a 116.



Questo quanto evidenziato stamattina dall'assessore alle Autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero, alla XVIII Assemblea regionale delle associazioni di volontariato svoltasi a Udine.



Il positivo rapporto consente di offrire alle comunità un vero e proprio welfare sociale aggiuntivo a quello istituzionale e l'importante rete di micro associazioni capillarmente diffusa rende il Friuli Venezia Giulia una terra dove la cultura del "far del bene" permette a tutti di vivere meglio.



Nell'occasione l'amministrazione regionale ha confermato che su questo terreno continuerà a fare lavoro di squadra, non per indirizzare, ma per trovare soluzioni che consentano alle associazioni di perdere meno tempo possibile in burocrazia e di spendere tutte le energie sul fine ultimo del volontariato, ovvero perseguire il bene comune.