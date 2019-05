Vuole ad ogni costo le sigarette, arrestato per tentata rapina

I carabinieri della Compagnia di Tarvisio l'avevano già notato aggirarsi nelle strade cittadine da almeno un paio di giorni e non gli avevano tolto gli occhi di dosso; avevano visto giusto, era un uomo pericoloso. Si tratta di un cittadino pakistano di fatto senza dimora. Ieri mattina, intorno alle 10, lo straniero, 24 anni, è entrato in una tabaccheria di Tarvisio.

Ha detto di voler comprare un accendino ma in pochi istanti si è scoperto che voleva rubare un pacchetto di sigarette. Dopo aver fatto gran confusione, lanciando in aria diversi oggetti in vendita, ha tentato di allontanarsi. Non prima di aver strattonato la titolare dell'esercizio e dopo aver danneggiato, prendendo a calci, uno sgabello.

A quel punto, in pochi istanti, sono arrivati i carabinieri del Norm. I militari hanno scongiurato il peggio: nessuno, infatti, è rimasto ferito. Lo straniero, che ha dato in escandescenza, è stato arrestato per tentata rapina e condotto nel carcere di Udine. L'arresto è stato convalidato.