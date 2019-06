I carabinieri di Tolmezzo sono intervenuti per sedare una lite in famiglia. Un uomo aveva chiamato il 112 perché la compagna, già in stato di agitazione alcolica, voleva bere altro vino, ma lui le aveva negato un ulteriore ‘rifornimento’. A quel punto, la donna ha preso un coltello da cucina e lo ha minacciato. I militari hanno riportato la situazione alla calma. Poi, la signora è stata accompagnata in pronto soccorso, dove è stata trattenuta in osservazione.