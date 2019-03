Week end con il sole e temperature oltre i 20 gradi

Sarà un fine settimana estivo, con sole e temperature oltre i 20 gradi quello che ci attende tra qualche giorno. “Le correnti nordorientali che stanno interessando la regione, al momento fresche e oggi temporaneamente anche un po' più umide in quota, diverranno più secche e più miti nella fine settimana – spiega il climatologo Marco Virgilio -”.



E' previsto tempo stabile con temperature che anche in quota tenderanno a salire. La prossima settimana, invece, potrebbero arrivare “piogge più organizzate sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte della penisola tra mercoledì 3 e venerdì 5 aprile, ma l'affidabilità di questa proiezione è ancora bassa, per questo uso molto il condizionale – conclude Virgilio -”.