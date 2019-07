Zaini pieni di vestiti rubati, ma la Polizia li ferma

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato in concorso una coppia di cittadini ucraini. I due sono stati notati da un’addetta alla vigilanza aggirarsi con fare sospetto all’interno di un negozio di viale XX Settembre, a Trieste. La coppia è stata vista armeggiare nei pressi dei camerini di prova con numerosi capi d’abbigliamento, per poi uscire dall’esercizio commerciale con gli zaini molto più gonfi.

Sono stati seguiti, mentre tramite il 112 è stata allertata la sala operativa della Questura. Una Volante ha fermato e identificato al coppia nei pressi dell’ospedale Maggiore. Nello zaino dell’uomo sono stati rinvenuti un coltello da cucina e un cacciavite a stella, usati probabilmente per asportare i dispositivi antitaccheggio, mentre in quello della donna vari capi di abbigliamento femminile per un valore di circa 100 euro. Accompagnati in Questura, dopo le formalità di rito, i due sono stati denunciati.