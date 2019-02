Zoncolan, incidenti sugli sci. Feriti seriamente due ragazzi

Due incidenti sulle piste da sci nel comprensorio dello Zoncolan. Una ragazza di 16 anni, cittadina polacca che si sta allenando in Friuli, si è scontrata con un connazionale.

Nell’impatto la lama dello sci gli ha reciso un tendine e un vaso del polso. Ha perso molto sangue. L’emorragia è stata bloccata dagli agenti della Polizia di stato in servizio sulle piste per la sicurezza di turisti e sportivi. Trasportata in ospedale, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico specialistico a Pordenone per ridurre le lesioni.

Un altro sportivo, anche lui polacco, di 20 anni, è rimasto ferito questa mattina a metà canalone, sempre nel polo dello Zoncolan. È uscito dalla pista ed è caduto rovinosamente, riportando un serio trauma facciale e alla testa. È stato soccorso dagli agenti di polizia e, quindi, dal personale medico dell’elicottero sanitario.