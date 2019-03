Zoppola mette in sicurezza i punti critici della viabilità

Nel mese di gennaio, il Comune di Zoppola ha ottenuto un finanziamento statale di 70.000 euro per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza. L’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare questi fondi per mettere in sicurezza alcuni punti critici della viabilità con particolare attenzione per i pedoni e ciclisti. Gli interventi previsti interesseranno il capoluogo e alcune frazioni in particolare a Murlis in Via Casello e a Castions in Via Ovoledo verranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati, a Poincicco (località Policreta) verrà completata la pista ciclabile di Via Ferrovia e a Zoppola, proseguendo con il piano delle asfaltature, verranno sistemate via Ognissanti e Via Saciletti. In Via Risorgimento verrà realizzata un’isola spartitraffico. C’è da precisare che questa strada rimarrà a senso unico, ma cambierà il senso di marcia. Infatti a conclusione dei lavori su Via Trieste, i mezzi del trasporto scolastico verranno riportati davanti alla scuola.



"Gli interventi - spiegano il sindaco Francesca Papais e l'assessore alla Viabilità Loris Mariutti - si inseriscono nella prosecuzione di quanto già perseguito, anche nel mandato precedente da questa amministrazione, in cui era stato investito quasi un milione di euro per la messa in sicurezza e la manutenzione del patrimonio viario comunale".