‘Cappuccetto Rosso va alla guerra’ per l’ultima serata di Luci&Ombre

Si avvia verso la conclusione la tredicesima edizioni di 'Luci&Ombre' organizzata dalla Pro Loco Fogliano Redipuglia, dopo che lo spettacolo dello scorso appuntamento ha emozionato il numeroso pubblico presente, circa una novantina di persone. L’ultima giornata della rassegna, che si terrà giovedì 25 luglio, presenterà una novità: assieme all’associazione ‘Bisiachinbici’ si partirà in bicicletta dal Museo del San Michele alle 19 per raggiungere la Dolina dei Bersaglieri, accompagnati dalla esperta Grande Guerra Elisa de Zan e dallo storico Andrea Ferletic.

A seguire, alle 21.30 presso la Dolina dei Bersaglieri di Fogliano Redipuglia, andrà in scena l’ultimo spettacolo dal titolo ‘Scufute rosse va alla guerra’, in italiano ‘Cappuccetto rosso va alla guerra’, realizzato da Norina Benedetti e diretto da Carolina De La Culla Casanova. Attraverso gli occhi e le emozioni di una ragazza di dodici anni verranno raccontate le ultime fasi della Prima Guerra Mondiale, dalla disfatta di Caporetto alla sua conclusione, in un viaggio che parte da Udine e si conclude a Sclaunicco, passando per San Vito al Tagliamento, e che vedrà come filo rosso la fiaba di Cappuccetto Rosso. Una maniera originale per rivivere vicende che hanno sconvolto il territorio friulano, addentrandosi in aspetti di cronaca della vita quotidiana, senza però dimenticare i fatti politici e militari.

È obbligatorio, per chi volesse partecipare al percorso bike carsico di media difficoltà, di avvisare la Pro Loco Fogliano Redipuglia. È prevista una navetta dalla stazione di Redipuglia a San Michele per il trasporto delle bici, la prenotazione è obbligatoria.

Infine, la prenotazione per lo spettacolo è sempre consigliata telefonando al numero 0481489139 o scrivendo un’email a: info@prolocofoglianoredipuglia.it.