'dialoghi' sul clima

In arrivo un intenso fine settimana, per il Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi”.



Sarà dedicato alla salute del pianeta terra, l’incontro di venerdì 21 giugno, in programma nella Sala Civica di Palazzo Locatelli a Cormòns (GO).



Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si terrà la conferenza su Clima! Un’urgenza che non possiamo rimandare. L’appuntamento è per le 18.30 e vedrà protagonisti con Giuseppe Manzo, direttore di ‘nelpaese.it’; Paolo Fedrigo, del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale ARPA FVG; Roberto Rizzo, giornalista scientifico EGE (Esperto in Gestione dell’Energia); Daniele della Toffola, Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale ARPA FVG.



“dialoghi” è organizzato dall’Associazione Culturaglobale e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Ilcam Spa, Le Vigne di Zamò, LegaCoop, Civibank, Comune di Palmanova, Comune di Aquileia e Comune di Gorizia; i media partner Il Piccolo e Radio Onde Furlane, il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Fvg, Comune di Cormòns e del Conservatorio Tomadini di Udine; la collaborazioni di Enti e Associazioni del territorio ed estere.