'Fiori in villa' a Passariano

I fiori nella pittura tra l’Otto e il Novecento è il filo conduttore della mostra “Fiori in villa. Dipinti e disegni dai Musei Provinciali di Gorizia”, organizzata dall’ERPAC – Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e visitabile, a ingresso gratuito, fino al prossimo 2 giugno nella Sala esposizioni Barchessa di Levante di Villa Manin, a Passariano di Codroipo (Udine).



A cura di Alessandro Quinzi (conservatore della Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia), l’esposizione offre al visitatore venti dipinti provenienti dai Musei provinciali di Gorizia, in cui i motivi floreali sono sia fonte di ispirazione dell’artista sia trama simbolica dell’opera.



Giorni e orari di apertura:

Dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00