'Furland' di Tullio Avoledo, dove la dittatura non è fantascienza

Ogni inizio di nuovo anno porta con sé una buona dose di propositi positivi per i mesi a venire, ma anche di dubbi e interrogativi sul futuro prossimo che ci attende. Per immaginare alcuni possibili scenari abbiamo scelto di non affidarci all’incorporeità di oroscopi e vaticini vari, ma di interpellare l’autore friulano che più di tutti riflette su quello che attende l’umanità negli anni venturi: Tullio Avoledo. Nel suo ultimo romanzo, “Furland” (Chiarelettere) immagina la nostra regione nel 2033, trasformata in un mega parco divertimenti dove si svolgono quotidianamente rievocazioni storiche estremamente realistiche a favore di un pubblico di facoltosi turisti. Così la Carnia ritorna a essere Kosakenland nel 1944, Trieste ritrova i fasti asburgici e Aquileia rinasce dalla potenza di Roma. Ma tutto ha un prezzo e il Friuli l’ha pagato con una pesante pulizia etnica, voluta dal deus ex machina di tutta l’iniziativa, padre e padrone dell’intera regione, dove le persone non sono più libere, ma devono interpretare i ruoli assegnati.



Senza arrivare al 2033, qual è il futuro che ci attende?

“Io lo vedo molto fosco. Per scrivere ‘FurlandR’ mi sono ispirato a un saggio che ho letto sui rischi derivati dall’ignoranza politica. Questa è una situazione molto pericolosa, soprattutto se si pensa che gli italiani sono il secondo popolo più ignorante in politica al mondo, dopo gli americani. La mistificazione della verità che sta avvenendo dappertutto è l’arma affilata con cui si ferisce il sistema. Siamo abbagliati dall’illusione di comandare, ma quello che vogliamo veramente è essere guidati. La gente viene usata. L’ignoranza, l’arroganza, possono far male. Spianano la strada alla violenza. Io credo che questo avverrà in poco tempo. La violenza, che per il momento è verbale, sarà proposta come soluzione. Anche la dittatura sembrerà una soluzione”.



Ci sono alternative?

“Ci sono molte persone contrarie a questa politica, ma non vedo un progetto politico alternativo. La reazione individuale va bene, continuo a confidare nell’impegno e nella buona volontà delle persone, ma per il momento non c’è una risposta politica diversa e la scadenza delle elezioni europee è troppo vicina perché si possa concretizzare qualcosa”.



Se ci fosse lei nella “stanza dei bottoni” cosa farebbe?

“Voglio premettere che non sono per l’accoglienza a tutti i costi. Non mi considero buonista, odio questo termine. Penso però che la criminalità più pericolosa sia quella delle mafie, della corruzione, che continua a danneggiare tutto il sistema del nostro Paese. Come primo provvedimento, però, deciderei di sciogliere l’esercito. In un’ottica europeista, gli eserciti nazionali non hanno senso e sarebbe anche un grandissimo risparmio se guardiamo i conti del Paese”.



Dal punto di vista professionale, qual è il suo futuro dopo “Furland”?

“Sto lavorando a un altro romanzo, questa volta un giallo. Il titolo sarà ‘Life on Mars’. Il riferimento non è alla canzone di David Bowie, ma una serie tv poliziesca ambientata nell’Inghilterra degli Anni ’70. Sono in fase di revisione e ho già pronta la dedica in prima pagina: ‘A chi resiste’”.