'Guida sentimentale per camperisti' a Buttrio

Venerdì 22 febbraio, alle 18:30, la Biblioteca Comunale di Buttrio ospita Erica Barbiani che presenta "Guida sentimentale per camperisti". Modera l'incontro Paolo Zamparo.

Il luogo di partenza di "Guida sentimentale per camperisti" di Erica Barbiani, anche se solo accennato, è il nostro (e suo) Friuli, quello di arrivo sono i Balcani, in un periodo atipico: le ferie natalizie. Anzi: direttamente Capodanno! Con uno slittamento semantico volutamente esagerato, Erica sostituisce le vacanze invernali in località esotiche, che rappresenterebbero il sogno proibito di tutti secondo la vulgata, con un ‘sogno balcanico’ che porta 18 personaggi diversi – e tutti perfettamente delineati – a vivere una serie di avventure tragicomiche attraverso i Paesi della ex Jugoslavia. Come un’armata Brancaleone alimentata a diesel, il gruppo di camperisti troverà non quello che cercava, ma molto di più, uscendo profondamente cambiato da un viaggio decisamente poco ortodosso e colmo di sorprese, non soltanto quelle modello ‘Lonely Planet’…