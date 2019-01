'I luoghi e i sensi' di Enzo Santese

Giovedì 17 gennaio, alle 18, alla Libreria Friuli di Udine, si terrà la presentazione dell'ultima raccolta di poesie di Enzo Santese, ‘I luoghi e i sensi’.

Il libro sviluppa in cinque sezioni - che rappresentano altrettante direttrici concettuali della poetica dell'autore - una serie articolata di riflessioni sugli effetti di una ‘presenza’, capace di pulsare di volta in volta in maniera diversa nel rapporto con il sé, con le persone e con le cose della natura. I versi modulano da una poesia all'altra un complesso di ritmi che sono la temperatura variabile di emozioni e stati d'animo, provati nell'ascolto dell'esistenza in cammino.