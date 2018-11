'La storia come organismo vivente' a palazzo d’Aronco

Venerdì 16 novembre alle 18 al salone del Popolo di Palazzo d’Aronco a Udine sarà presentato il libro del filosofo friulano Emanuele Franz dal titolo “La storia come organismo vivente”. Il testo sarà illustrato, assieme all’autore, da Albino Comelli. Nutrita la schiera delle autorità invitate all’incontro per un saluto ufficiale. Dal sindaco Pietro Fontanini all’assessore alla cultura regionale Tiziana Gibelli; ma anche Stefano Mazzolini, vicepresidente Consiglio regionale, e Mario Pittoni, senatore e presidente della commissione istruzione a Palazzo Madama, interverranno a dare inizio all’incontro.

L’interesse verso il pensiero di Franz è manifestato da diversi intellettuali italiani ed esteri. Il filosofo friulano, infatti, nel suo testo “la storia come organismo vivente” e nel suo recentissimo “Idea e realtà. Il corpo come Tempio della Sapienza” uscito da pochi giorni con Audax Editrice, presenta una singolare, quanto innovativa teoria sul tempo e sulla storia che ha suscitato l’interesse di ben tre premi Nobel: Brian Josephson, emerito professore alla Cambridge University, Premio Nobel per la Fisica nel 1973, che scrive all’autore per dirgli che la sua teoria è molto simile ad alcune idee sulle quali sta lavorando lui nel campo della fisica, il Nobel Carlo Rubbia ha espresso un vivo interessamento per questo studio e si ripromette di approfondirlo, e per finire, Werner Arber, biologo svizzero, vincitore del Premio Nobel per la medicina nel 1978, scrive all’autore per dirgli che è rimasto piacevolmente colpito dalla sua singolare teoria.

Ma non solo, anche il Cardinal Ravasi si è mostrato interessato allo studio e Marcelo Sánchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, dice: “Le considerazioni sulla storia di Emanuele Franz sono suggestive e il tema è di grande interesse”. Il filosofo riesce quindi a unire in una teoria il mondo della scienza e quello della Fede.