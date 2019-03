'La veglia di Ljuba' a Buttrio

Nuovo appuntamento del ciclo "Aperitivo con l'autore" che si terrà venerdì 22 marzo, alle 18:30, nella biblioteca comunale di Buttrio. Questo mese sarà presentato il romanzo "La veglia di Ljuba" di Angelo Floramo. Modererà Paolo Zamparo.



"La vita intensa di un uomo, esule più per vocazione che per destino, fuori dagli schemi, diventa lo spunto per narrare la storia del Novecento lungo il confine tra Italia e Jugoslavia. Dai villaggi dell'Istria profonda alle pagine nere del fascismo, dall'occupazione titina di Trieste al terremoto in Friuli del 1976 e alla successiva ricostruzione, fino ad arrivare ai giorni nostri: la biografia di un essere umano si sovrappone alla biografia di una terra complessa, plurale, meticcia. Floramo conduce il lettore in un viaggio che attraversa continuamente le frontiere, entra nelle pieghe di un amore, delicato e intenso, lungo un'intera vita e racconta il destino di bambini, uomini e donne che si sono ritrovati in un posto giusto in tempi, spesso, sbagliati".