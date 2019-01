'Manuale per Ragazze Rivoluzionarie' a Udine

Venerdì 18 gennaio, alle 18, le redattrici della rivista ‘Frute’ hanno invitato a Udine, alla Libreria Friuli, la giornalista Giulia Blasi, per presentare il suo ultimo lavoro ‘Manuale per Ragazze Rivoluzionarie — Perché il femminismo ci rende felici’: un buon punto di partenza per ragionare insieme su cosa sta succedendo alle donne oggi, e per chiacchierare sui relativi progetti.

"Oggi – spiegano le organizzatrici - è giunto il momento che le ragazze di ogni età raccolgano il testimone delle loro nonne e bisnonne per proporre un cambiamento epocale, per fare una rivoluzione che ci porti tutti, maschi e femmine, a un mondo in cui ciascuno abbia le stesse occasioni per affermarsi secondo i propri talenti e non si senta più obbligato a aderire ai modelli patriarcali (cacciatori e dominatori vs angeli del focolare e muti oggetti di desiderio sessuale), che, spesso in forme subdole, continuano a esserci proposti”.

“Sembra impossibile? Non lo è! In questo saggio profondo ed elettrizzante, Giulia Blasi analizza con spietata lucidità le situazioni che le donne oggi quotidianamente vivono e offre, in una seconda parte pratica del libro, consigli concreti per mettere in atto un femminismo pieno di ottimismo e spirito di collaborazione (evviva la sorellanza!) che possa rendere tutti più sereni, rispettosi, appagati e felici. Anche gli uomini”.