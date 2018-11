'Punti di Contatto' chiude con il Capitano Debora Corbi

Si terrà martedì 20 novembre alle ore 20.30 nell’Auditorium Comunale di Ronchi dei Legionari l’ultimo appuntamento della rassegna culturale “Punti di Contatto”, organizzata dall’Associazione culturale “Leali delle Notizie” e inserita all’interno del programma “Autunno da sfogliare… e da ascoltare” curato dal Comune e dalla Biblioteca di Ronchi dei Legionari.



Ospite della serata il Capitano Debora Corbi che presenterà il suo libro “Ufficiale e gentildonna. Cronaca di una rivoluzione nelle Forze Armate Italiane” (LoGisma), in cui viene raccontata l’istituzione del servizio militare femminile. Istituzione che avviene nel settembre del 1999 con l’approvazione della legge 380/99.



Dialogheranno con lei Susanna Devetag, Comandante della Polstrada di Monfalcone, il Capitano di fregata Virginia M. Buzzoni, Comandante in II della Capitaneria di Porto di Monfalcone, e il Capitano Rossella Pozzebon, Comandante dei Carabinieri di Cividale del Friuli. Introdurrà e modererà la serata Alessandro Di Giusto, giornalista de Il Friuli.



Intanto è andato in scena martedì 13 novembre il secondo incontro della rassegna che ha visto ospite Barbara Schiavulli e il suo “Quando muoio, lo dico a Dio”, che racconta tre storie di giovani ragazzi e ragazze che sono vittime di diverse tipologie di estremismo religioso perché «noi siamo a conoscenza, per motivi di cronaca, di quello islamico ma ignoriamo che anche nel mondo ebraico e in quello cristiano sono presenti elementi di estremismo». «Basti pensare – ha raccontato la corrispondente di guerra – che gli ebrei ultraortodossi non possono ascoltare musica profana né tantomeno guardare la televisione. Anche la condizione della donna in questa realtà è profondamente sottomessa».



Una serata ancora più interessante grazie alle parole e ai temi affrontati dalle giornaliste Anna Vitaliani e Fabiana Martini, nonché grazie alle esperienze che Claudia Hattinger, infermiera di Medici Senza Frontiere, ha condiviso con il pubblico presente.



La rassegna si è potuta realizzare grazie al sostegno di International Police Association di Monfalcone, Mainardi Food, Rotary Club di Monfalcone e Grado e Medicenter.



Ospiti del 20 novembre

Debora Corbi: è giornalista pubblicista dal 1992 e Ufficiale dell’Aeronautica Militare dal 2000. Dopo l’esperienza come imprenditrice e giornalista nella casa editrice di famiglia, nel 1995 fonda l’Associazione Nazionale Aspiranti Donne Soldato, nata per promuovere l’arruolamento femminile nelle Forze Armate italiane. Successivamente, grazie al suo impegno attivo nel movimento da lei fondato, viene nominata Ufficiale dell’ Aeronautica Militare inizialmente a titolo onorifico, per poi passare in servizio permanente effettivo. Sempre nel 2000 è nominata, su proposta del Ministro della Difesa, membro del Comitato Consultivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale della Guardia di Finanza per l’inserimento delle donne nelle Forze Armate (2000/2008). Attualmente è in servizio presso l’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, nel settore della Pubblica Informazione, più specificatamente nel settore dei social network

della Forza Armata, riveste il grado di Capitano.

Rossella Pozzebon: è capitano dei carabinieri Rossella Pozzebon è nata a Treviso nel 1990. Si è arruolata nel 2009, iniziando la sua formazione presso l’Accademia Militare di Modena e proseguendo poi alla Scuola Ufficiali dei carabinieri a Roma, per complessivi 5 anni. Ha svolto servizio come primo incarico al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento, per due anni. Successivamente ha svolto per due anni l’incarico di comandante

di plotone presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Dal 18 settembre 2018 è il comandante della Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli (UD).

Alessandro Di Giusto: è giornalista professionista dal 2013, ha collaborato con le principali testate giornalistiche regionali a partire dal 1991. Attuale vicedirettore del settimanale Il Friuli, si occupa soprattutto di tematiche sociali e ambientali, oltre a seguire da tempo le missioni dei militari italiani dentro e fuori i confini. Per lavoro è stato in Bielorussia nell’area contaminata a nord della centrale ucraina di Chernobyl, in Bosnia - a Sanski Most e a Sarajevo - e in Libano.