150 anni per la Società Filarmonica Giuseppe Verdi di Ronchi: al via gli appuntamenti

L'anno in corso è un anno importantissimo per la Società Filarmonica Giuseppe Verdi di Ronchi dei Legionari: il prossimo 22 agosto la società compirà infatti il 150esimo anniversario dalla sua fondazione avvenuta ufficialmente il 22 agosto 1869 (nella foto una delle prime raffigurazioni datata 1910). Le radici della antica associazione culturale/musicale ronchese risalgono, in realtà, ad un’attività musicale che già esisteva negli anni precedenti ma è stato nel 1869 che si decise di costituire una ‘Società Filarmonica’. Un traguardo importante che la società filarmonica con tutte le sue sezioni coro misto diretto dalla maestra Francesca Moretti, banda e banda giovanile Ottava Nota diretta dalla maestra Fulvia Antoniali e la scuola di musica ad indirizzo bandistico vuole festeggiare con un ricco programma di appuntamenti, che in verità sono iniziati già a marzo con una messa celebrata per ricordare gli amici della Verdi che purtroppo non ci sono più e con un incontro di ricordi e musica svoltosi in auditorium comunale. "Ma ora ci apprestiamo a festeggiare con tanti appuntamenti, soprattutto musicali. D'altra parte - dice il presidente della società, David Cusimano - la musica è la nostra attività fondamentale e fondante, nella convinzione che proprio attraverso la musica si possano sviluppare valori etici e morali importanti come l'impegno, la solidarietà, l'amicizia, il rispetto e la condivisione. La nostra associazione, con le sezioni del coro misto, la banda e la scuola di musica e i tanti appuntamenti che vengono proposti ogni anno, è l'esempio di come il volontariato possa fare la differenza in una comunità, come quella ronchese che da anni ci regala affetto e vicinanza. ".

Il programma, organizzato con il patrocinio del comune di Ronchi dei Legionari e la collaborazione di Usci e Anbima e della Bcc di Staranzano Villesse, inizierà domenica 21 luglio alle 21, con il concerto ‘Verd'Estate’ in piazzetta della Concordia - vicino alla biblioteca comunale - a cui parteciperanno il coro misto, la banda e la banda giovanile con un programma variegato e ricco: un concerto che proprio per la presenza di tutte le sezioni vuole ribadire la voglia della Filarmonica Verdi di festeggiare assieme a tutti i ronchesi e non solo il suo importante compleanno. Sabato 10 agosto sarà la volta di ‘Marciando sotto le stelle’ sfilata di bande lungo le vie cittadine, con partenza alle 20.30 da piazza Unità d'Italia e arrivo con gran finale nell'area pedonale davanti al municipio. Sabato 21 settembre alle 20.30 in piazzetta della Concordia, ‘Solisti di confine’, concerto dell'orchestra di fiati Val Isonzo diretta dal maestro Fulvio Dose (musicista di caratura nazionale ‘nato’ proprio nella Verdi), solista Francesca Hrast. Sabato 28 settembre, alle 20.30, al Palazzetto Filiput concerto bandistico ‘Il suono dell'amicizia’ concerto della banda ‘Bignardi’ di Monzuno diretta dal maestro Alessandro Marchi: sarà una serata di grande musica, ma anche di grande amicizia e ricordi visto che la banda della Verdi nel 1980 effettuò proprio a Monzuno la sua prima trasferta ufficiale, "un evento che ancora oggi - spiega Cusimano - a quasi 40 anni di distanza viene ricordato con affetto ed entusiasmo tanto che proprio in occasione del 150° anniversario abbiamo voluto festeggiare assieme agli amici di Monzuno". Domenica 6 ottobre, alle 16.30, pomeriggio corale con il concerto ‘Kaleidosvocals’ alle 16.30 nella chiesa San Lorenzo: rassegna corale promossa nell'ambito del progetto Usci ‘Connessioni 150’. Sabato 9 novembre nella chiesa San Lorenzo alle 20.30, ancora un appuntamento corale con ‘Voci dal Nord’, concerto del coro ‘16Stemmer’ proveniente dalla Norvegia diretto dal maestro Tore Kloster. Il calendario degli appuntamenti del 150esimo anniversario si concluderà domenica8 dicembre alle 16 nella chiesa Maria Madre della Chiesa con il concerto ‘150 Natali’, tradizionale concerto di Natale che vedrà la partecipazione di tutte le sezioni della filarmonica Verdi, coro misto, banda e banda giovanile. "Chiuderemo così come abbiamo iniziato il nostro 150esimo anniversario, con una vetrina di tutte le nostre sezioni, che speriamo (e siamo convinti) possano continuare e anche crescere. D'altronde festeggiare i 150 anni di vita - conclude il presidente Cusimano, che ringrazia tutto il direttivo e gli attivisti per il grosso lavoro fatto e che faranno per la realizzazione del calendario di eventi -, ci dà la grossa responsabilità di fare in modo che questa storia ultracentenaria possa proseguire riuscendo a dare ancora alla nostra cittadina cultura, musica e sostegno".