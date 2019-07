170 anni de il Friuli in mostra a Lignano

Apre i battenti venerdì 26 luglio a Lignano Sabbiadoro, nelle sale della biblioteca civica, la mostra dedicata ai 170 anni della nostra testata, fondata nel 1849 e da allora, sebbene a fasi alterne a causa delle vicende belliche e politiche che hanno sconvolto il Friuli, voce libera e indipendente dei friulani.

In fondo, la mostra rappresenta anche un vero e proprio percorso alla scoperta della storia di questo territorio e di come in questi anni si sia evoluto il modo di informare, anche dal punto di vista grafico oltre che testuale.

In tutto sono esposti 24 pannelli che includono la prima pagina stampata nel 1848 e alcune delle prime pagine del giornale (una per ognuno dei direttori responsabili che si sono succeduti in questi anni) che ha riaperto in battenti con cadenza settimanale nel 1995. La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 22.30 e il sabato dalle 9 alle 19.