A èStoria si parla di 'Banche e famiglie'

Nell'ambito del festival èStoria di Gorizia è in programma domenica 26 maggio alle 16.30 al palatenda Apih, in corso Verdi, un confronto di rilevante attualità su "Banche e famiglie" a cui prenderanno parte il presidente dell'Associazione nazionale Banche Popolari Corrado Sforza Fogliani, la presidente di CiviBank Michela Del Piero e il filosofo e docente universitario Carlo Lottieri. Il dibattito sarà moderato da Stefano Miani, docente di Intermediari finanziari all'ateneo di Udine.

L'edizione 2019 del festival culturale goriziano è dedicata al tema 'Famiglie' e in tale contesto gli organizzatori hanno voluto riservare uno spazio di approfondimento sul risparmio e al rapporto tra sistema bancario e risparmiatori. E' risaputo che in Italia una delle principali risorse economiche è data proprio dal risparmio delle famiglie che pone il nostro Paese ai vertici mondiali in questo settore.

Il 'risparmio tradito' è stato spesso al centro delle cronache giudiziarie in questi anni e sicuramente avrà un riverbero anche durante il confronto di domenica. Ma ci sono anche molti soggetti creditizi e strumenti finanziari virtuosi che operano al servizio delle famiglie e delle imprese e che hanno retto all'impatto delle lunga crisi economica dell'ultimo decennio svolgendo un ruolo prezioso anticiclico che ha consentito di attenuare le conseguenze negative della critica fase congiunturale.