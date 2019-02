A Cividale la Giornata della cultura slovena

La manifestazione più importante che le associazioni SKGZ (Unione culturale economica slovena) e SSO (Confederazione organizzazioni slovene) organizzano in occasione della Giornata della cultura slovena si terrà quest’anno a Cividale del Friuli, domenica 10 febbraio alle 17 al centro San Francesco.

L’iniziativa dal titolo “Come uccelli esuberanti – viaggio musicale dal mare alle montagne” vedrà protagonisti gli allievi ed ex allievi del Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel e della Glasbena matica e proporrà un viaggio musicale attraverso il territorio di insediamento della minoranza slovena, partendo da Trieste e passando per Gorizia per raggiungere l’area orientale della provincia di Udine.

Il programma musicale comprenderà brani per coro e orchestra, scritti o arrangiati da compositori sloveni d’oltre confine, tra cui Pavle Merkù, Marij Kogoj, Patrick Quaggiato.

Il regista dell’evento, che alternerà alla musica anche la poesia e la danza, è Romeo Grebenšek del Teatro stabile sloveno di Trieste (nella foto), mentre il discorso ufficiale sarà tenuto da Margherita Trusgnach, anima del circolo culturale Rečan-Aldo Klodič che quest'anno festeggia i 50 anni di attività.

Nel corso della serata saranno anche consegnati i riconoscimenti intitolati a France Prešern, destinati agli appartenenti alla comunità nazionale slovena in Italia che si sono particolarmente distinti per il loro impegno in ambito culturale.