A Faedis Lintvert, arte in natura sul sentiero NelBan

Domenica 9 giugno alle per 11.00 si inaugura lungo il sentiero NelBan una imponente opera di Arte in Natura il “Lintvert”una figura mitologica di drago. L’opera è realizzata dalle artiste Luisa Cimenti e Maria Grazia Collini.



Programma

Saluto delle Autorità

Arte in Natura: opere realizzate nel circuito NelBan - Vera Paoletti

Lintvert: progettazione e realizzazione - Luisa Cimenti e Maria Grazia Collini

Il Tempo del Lintvert: mito e tradizione orale - Valter Peressini

Danza improvvisazione e suoni su versi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio con Elisabetta Spagnol danzatrice coreografa

Giulio Ghirardini percussionista

Emanuela Colombino voce

Mostra fotografica delle opere realizzate NelBan

Brindisi



Informazioni

Ritrovo ore 10.30 presso la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo a Colloredo di Soffumbergo (Faedis) dove sarà presente un accompagnatore della Pro Loco.



Partenza in auto verso il circuito NelBan.

A metà strada tra Colloredo e Valle di Soffumbergo, dopo aver parcheggiato le auto, si imbocca un breve tratto di sentiero della durata di circa 20’. Il livello di difficoltà è Escursionistico. Il dislivello è di circa 25 m con una pendenza nel primo tratto di circa il 50%. Indossare abbigliamento sportivo con pedule da escursione.



L’evento è gratuito.



E’ gradita conferma inviando un sms/wapp con nome e cognome al n° 3396554561 oppure una mail a info.soffumbergo@gmail.com

In caso di pioggia l’evento sarà posticipato al 16 giugno.