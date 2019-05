A Gemona l'anteprima nazionale di 'Ninfa dormiente' di Ilaria Tuti

Un altro caso per il commissario Teresa Battaglia. E' cominciato il conto alla rovescia per l'arrivo in libreria di 'Ninfa dormiente', il nuovo libro della scrittrice gemonese Ilaria Tuti.



Domenica 26 maggio, alle 18, a Palazzo Elti (via Bini 9) a Gemona del Friuli si terrà l'anteprima nazionale del nuovo romanzo di Ilaria Tuti che dopo 'Fiori sopra l’inferno', edito nel 2018 e venduto in 25 paesi stranieri, torna con la straordinaria figura della fiera e indomita commissaria Teresa Battaglia. Alla presentazione sarà presente l’autrice, che dialogherà con il direttore editoriale di Longanesi, moderati dal giornalista Paolo Mosanghini. 'Ninfa dormiente' è ambientato in una delle valli friulane, in una natura fatta di boschi, di cime montuose e di bellezze insospettabili, dove Teresa Battaglia e la sua squadra dovranno risolvere un vero e proprio “cold case”.



Durante la presentazione si terrà l’esibizione del Piccolo coro Monte Canin Val Resia, diretto dalla maestra Alla Symchera, con un accompagnamento strumentale e per l’occasione verrà allestita una mostra fotografica grazie alla disponibilità dall’Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie.