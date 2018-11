A Pordenone la mostra del disegnatore Franco Matticchio

Si avvicina a grandi passi il Piccolo Festival dell'Animazione che debutta martedì 11 dicembre con la sua multiforme rassegna di film, animazioni e performance. E in attesa della rassegna, Viva Comix propone un evento pre-festival a Pordenone: l’apertura della mostra Franco Matticchio.



Un secondo tira l’altro, animazioni e disegni. La mostra organizzata dall’associazione Viva Comix e curata da Paola Bristot e Giovanna Durì, si inaugura venerdì 23 novembre, alle ore 18, allo studiovivacomix, in via Montereale 4/B a Pordenone, alla presenza dell’autore (ingresso libero). A Pordenone Franco Matticchio si può incontrare presso la libreria La Bottega delle Nuvole, per le dediche venerdì 23 novembre dalle ore 12 alle 13 e quindi presso lo studiovivacomix dalle 18 dove inaugura la mostra e introduce la cartella “Tre pezzi facili. Uno meno”, curata da Giovanna Durì, con alcune preziose stampe dei suoi disegni impeccabili che si possono ammirare come originali anche in mostra. Franco Matticchio (Varese 1957) è uno dei più importanti disegnatori e illustratori internazionali, esordisce nel 1979 nella terza pagina del “Corriere della sera”, quindi su “Linus” e recentemente pubblica regolarmente per “Internazionale”e per il domenicale de “Il Sole 24 ore”. Di lui si conoscono le impeccabili illustrazioni dallo stile classico a pennino e acquarello, dallo stile ironico e sagace, meno nota la sua attività di animatore per la Gertie di Milano, per la quale ha prodotto sigle televisive per “Video Music” (Goldies&Oldies), “Legambiente” e per il film “Il Mostro” di Roberto Benigni.



Sono realizzate tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90 con la tecnica del disegno animato e costituiscono il nucleo della mostra che fa da apripista al Piccolo Festival Animazione dove vedremo proprio nella sezione “Oldies and Goldies” animazioni di autori di illustrazioni e fumetti, da Matticchio a Toccafondo, da Bretecher a Pazienza. Questa particolare sezione del Festival sarà proiettata a Trieste al Cinema Teatro Miela l’11 dicembre dai produttori della Gertie e raccontata in particolare da Fulvia Serra, storica redattrice di “Linus”, quindi a Udine il 12 mattina a Visionario e a Pordenone nello studiovivacomix a partire dal 13 dicembre. La mostra "Franco Matticchio. Un secondo tira l'altro" rimane aperta dal 23 novembre 2018 al 10 gennaio 2019 ed è visitabile su appuntamento, per informazioni: info@vivacomix.net. Il Piccolo Festival Animazione e la mostra sono stati possibili grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e del MIBAC – Direzione Cinema. Inoltre le attività del festival sono riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tra le attività da inserire nel calendario dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale.