A Pordenone si studia Federico Tavian

Un centinaio di studenti del Leopardi Majorana di Pordenone ha partecipato alla lezione multimediale dedicata al poeta Federico Tavan nell'ambito del progetto “Vi scrivo dal Paradiso” promosso da Propordenone e Comune di Pordenone, con il contributo di Cooperativa Sociale Itaca, Friulovest Banca, Circolo della Stampa, Amplifon e Ortoteatro.

Nell'aula al primo piano dell'Istituto la “poesia della bellezza” perseguita da Tavan è stata al centro di due ore di dialogo con il giornalista Pier Gaspardo, amico e testimone del Poeta, e l'attrice Federica Guerra, che ha recitato numerosi suoi testi.

Non è mancata una serie di osservazioni sull'evoluzione della poesia nel corso dei secoli in Friuli fino allo sbocciare della forte personalità di Pier Paolo Pasolini, da Federico considerato il “maestro”. Il tutto con l'accompagnamento di immagini e filmati. Hanno partecipato le classi 4 BU, 4 CU, 5 FU e 4 ES del Leomajor.

Un'altra lezione, nell'ambito dello stesso ciclo, si era tenuta la scorsa settimana nell'aua magna del Liceo Grigoletti, con la partecipazione di oltre 150 studenti. Il tutto in preparazione della suite teatrale “Vi scrivo dal Paradiso” dedicata a Tavan, che sarà proposta lunedì 11 marzo con due matinee alle scuole e, in serata, alle 21, nella Sala Grande di Cinemazero a Pordenone per il pubblico. Un mix di teatro e musica che, oltre a Federica Guerra e all'autore Gaspardo, vedrà sul palco il pianista Bruno Cesselli, il contrabbassista Nicola Barbon e la cantante Francesca Viaro.

ANTEPRIMA SU TELEFRIULI. Proprio Pier Gaspardo sarà ospite, questa sera alle 22.45 su Telefriuli (canale 11 e 511 del digitale terrestre), della trasmissione 'L'uomo delle stelle' di Andrea Ioime.