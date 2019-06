A Pordenone torna la festa della poesia

Con l’inizio dell’estate torna la Festa di Poesia a Pordenone, luogo d’incontro fra voci diverse, che nella Biblioteca Civica scandiranno le parole per raccontare il nostro presente. In particolare lunedì 1 luglio alle 21 leggeranno i loro testi Pasquale Di Palmo, Giovanna Frene, Maddalena Lotter, Silvio Ornella, Lino Roncali, Piero Simon Ostan e Julian Zhara; mentre lunedì 8 luglio, sempre alle 21, sarà la volta di Simone Burratti, Sebastiano Comis, Ferruccio Giaccherini, Luigi Natale, Marco Malvestio, Francesca Piovesan e Marco Scarpa.

Le parole della poesia prendono forma sotto il nostro sguardo, eppure ci mostrano un altro luogo, al di là di ogni apertura, nel cuore di questa realtà che ci sollecita. In quelle parole si rivelerà l’altra faccia della nostra esistenza, che ci distoglie dalla nostra vita e che ci comprende pienamente. Perché per vedere occorre una distanza, capace di farsi incontro. Lasciamo dunque risuonare le parole dei poeti nelle nostre vite per trovare nuove ragioni e salutare l’estate che viene. La partecipazione è aperta a tutti!

La “Festa di Poesia” 2019, è come sempre promossa dal Comune di Pordenone nell’ambito dell’Estate in città in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it ed è sostenuta da Camera di Commercio Pordenone e Udine, Crédit Agricole FriulAdria e Best Western Plus Park Hotel Pordenone.