A Udine appuntamento con l’eroe di Entebbe

Era la notte tra il 3 e il 4 luglio 1976 quando un commando dell’esercito israeliano, guidato da Yonatan Netanyhau, salvò 102 ostaggi dalle mani dei terroristi che avevano dirottato il volo Air France da Tel Aviv a Parigi prima a Bengasi e poi a Entebbe, capitale dell’Uganda.

I dirottatori – appartenenti al Fronte popolare per la liberazione della Palestina e alle Revolutionäre Zellen tedesche – dopo aver separato ebrei da non ebrei, avanzarono alcune richieste in cambio della restituzione degli ostaggi: 5 milioni di dollari e la liberazione di 53 palestinesi detenuti in Israele, Kenya, Francia, Svizzera e Germania.

Il governo di Israele iniziò le trattative per il rilascio degli ostaggi, studiando al contempo anche altre possibili soluzioni come l'intervento armato. Dopo 3 giorni si riuscì a organizzare una missione di salvataggio degli ostaggi che dava buone possibilità di successo e che venne affidata ai militari.

Dopo aver volato per 4.000 chilometri, i 200 soldati israeliani riuscirono a distruggere gran parte della flotta aerea del dittatore ugandese Idi Amin, a liberare gli ostaggi e a uccidere tutti i terroristi.

Le associazioni Italia – Israele del Friuli e delle terre di mezzo e collinari del Friuli in collaborazione con la comunità ebraica di Trieste, giovedì 9 maggio alle 18 al Caffè Caucigh di Udine ospita uno dei protagonisti di quella storica azione militare: Rami Sherman, ufficiale della unità d’elite Sayeret Matkal del Mossad. L’occasione è la celebrazione di Yom Ha’Atzmauth, la festa dell'indipendenza israeliana che ricorda il giorno della proclamazione dello Stato di Israele.Nei quarant’anni trascorsi dal raid di Entebbe Rami Sherman ha riflettuto sugli aspetti militari ed etici di quella impresa di cui parlerà nell’incontro di Udine.