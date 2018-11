A Udine la Grande Guerra vista dai ragazzi

La Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Alpini, in collaborazione con l’Associazione Partigiani Osoppo, l’Istituto Salesiano San Lorenzo di Novara e la Cooperativa Verde Azzurra di Galliate, organizza la rappresentazione teatrale ‘La Paura’, liberamente tratta dall’omonima novella dello scrittore catanese Federico De Roberto, che viene considerata uno dei vertici del racconto italiano dell’intero XX secolo.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è in programma sabato 17 novembre alle 20.30 all’Auditorium del Centro Culturale alle Grazie in via Pracchiuso 21 a Udine e vedrà in scena i ragazzi dell’Istituto San Lorenzo di Novara, che hanno allestito la rappresentazione in occasione del centenario della fine della Grande Guerra. Nelle scorse settimane lo spettacolo è stato rappresentato a Novara e a Galliate raccogliendo un sorprendente successo.

Il testo di De Roberto, uscito nel 1921, quindi subito dopo la fine del confitto, racconta la trincea, soldati uccisi dai cecchini nemici mentre tentano di raggiungere un posto di vedetta e la paura che coinvolge tutti. Il suicidio finale di protesta è, però, un potente atto d’accusa contro l’assurdità e l’inutilità della guerra. De Roberto, che non prese parte alla guerra, sa descrivere con realismo la vita nelle trincee e l’immensa carneficina nei campi di battaglia. La scrittura è dura e babelica, perché mescola italiano e dialetti di tutta la penisola.

E’ una riflessione drammatica su quello che De Roberto chiama l’orrore della guerra: mette in scena il conflitto nei suoi aspetti meno digeribili ed edificanti. I ragazzi del San Lorenzo, con la regia di Matteo Pozzi, docente dell’Istituto novarese, hanno saputo interpretare questo lavoro teatrale non semplice, riuscendo a far emergere le loro capacità espressive. La rappresentazione trova un indispensabile arricchimento nell’accompagnamento musicale del Corpo Bandistico Verde Azzurra di Galliate, diretta dal maestro Riccardo Giarda.

“Gli amici di Galliate – afferma Dante Soravito de Franceschi, presidente della Sezione Ana di Udine – ci offrono la possibilità, non frequente, di vedere dei ragazzi delle scuole superiori affrontare il difficile tema della guerra, così lontano dai loro orizzonti e dalle loro esperienze quotidiane. Abbiamo ritenuto, assieme alla Associazione Partigiani Osoppo, di offrire questa opportunità alla città di Udine e all’intero Friuli, così intensamente colpiti dalle due guerre mondiali, proprio in queste giornate dove ricordiamo il centenario della Grande Guerra. Nessuno meglio di questi giovani saprà testimoniare la grande tragedia che il conflitto rappresentò per i ragazzi loro coetanei di cento anni fa”.