A Zuglio si fa la storia

Visite guidate interattive, laboratori didattici, conferenze, archeo_conversazioni, rappresentazioni teatrali, concerti, cinema e molto altro ancora. Sono questi gli eventi che accompagneranno l'estate nel centro archeologico di Zuglio fino a domenica 8 settembre.

Una serie di proposte particolarmente interessanti e divertenti per tutte le età per scoprire la storia della Carnia e della città romana più settentrionale d'Italia. L' avvio della rassegna è avvenuto domenica 21 luglio nel Foro romano, alla presenza di un folto pubblico accorso per assistere allo spettacolo “Quanto dista il mare” a cura degli allievi della Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, in collaborazione con la Compagnia Arearea.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 2 agosto alle 15.30 al Museo archeologico con il laboratorio didattico “Cosa c'è sotto i nostri piedi” per cimentarsi nell' affascinante mestiere dell'archeologo (per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni). Lunedì 5 agosto alle 18 presso la sede della Protezione Civile a Formeaso, Roberto Micheli, funzionario della Soprintendenza, parlerà dei siti palafitticoli Unesco dell'Italia settentrionale con particolare riferimento alle campagne di scavo del sito friulano di Palù di Livenza (XXXI Agosto archeologico). Sempre il 5 agosto alle 21.00, presso la ex Scuola primaria, da non perdere la straordinaria rassegna cinematografica sulla preistoria. Saranno proiettati i film “Il mistero di Atlit Yam. 10.000 anni sotto il mare” di Jean Bergeron e “L'enigma del Gran Mehnir” di Marie-Anne Sorba e Jean Marc Cazenave.

Il programma proseguirà giovedì 8 agosto alle 18 alla Polse di Cougnes, nei pressi della Pieve di San Pietro, con Serena Vitri, già funzionario della Soprintendenza, che racconterà la storia dell'abitato preromano di Zuglio (XXXI Agosto archeologico). Appuntamento nuovamente in Museo venerdì 9 agosto alle 15.30 per capire l'antica tecnica di decorazione a mosaico in un laboratorio interattivo dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Alla 17, sempre al Museo, Serena Vitri parlerà della Carnia prima dell'arrivo dei Romani davanti ai reperti esposti nella sala della preistoria e protostoria. Alle 21 invece appuntamento con la prima visita serale al Museo che in via straordinaria aprirà le sue sale espositive per un suggestivo viaggio nella storia di Iulium Carnicum.

Per gli amanti degli animali e non solo, venerdì 16 agosto alle 17 in Museo Gabriella Petrucci, archeozoologa, parlerà di “Ossa parlanti: gli animali nell'archeologia”. Alle 21 visita guidata serale al Museo e all'area archeologica del Foro romano appositamente illuminata e aperta al pubblico in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Ultimo appuntamento con la visita guidata serale al Museo venerdì 23 agosto alle 2. Sabato 31 agosto invece visita guidata pomeridiana alle 16.

La rassegna si concluderà domenica 8 settembre alle 19 nel Foro romano con l'esibizione in concerto di Glauco Venier in “Aquileia Mater” nell'ambito della rassegna Carniarmonie organizzata da Fondazione Luigi Bon, Comune di Tolmezzo con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Non è necessaria la prenotazione, tranne che per gruppi. Resta a carico dei partecipanti il pagamento del biglietto d'ingresso per le attività previste al Museo. Per informazioni tel 0433 92562, email: museo.zuglio@libero.it, www.comune.zuglio.ud.it.