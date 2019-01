Al Caffè del Venerdì, le eccellenze al femminile

Dopo la serata di dicembre, dedicata ai tre quartieri cittadini di Chiavris, Paderno e Borgo Pracchiuso, ‘Il Caffè del Venerdì’ dà appuntamento, eccezionalmente, per domenica 27 gennaio alle 18 al Palamostre per una serata all’insegna dei talenti femminili della nostra regione. Il titolo della serata, infatti, è ‘La bellezza nel talento: eccellenze femminili del Friuli Venezia Giulia’ e avrà come ospiti sei donne che hanno portato in alto il nome della nostra terra e racconteranno il percorso che le ha portate a raggiungere le vette nel proprio campo di attività.

Sono Anna Andreussi (navigatrice campionessa di rally), Barbara Errico (nota cantante jazz e blues), Antonella Sbuelz (scrittrice vincitrice di diversi premi letterari), Anna Spinelli (Top manager della grande industria internazionale), Clara Zamparo (chef vincitrice dell’oro ai campionati mondiali di cucina) e Michela Zin (direttore della fondazione Pordenonelegge.it e organizzatrice della Festa del Libro).

La serata, oltre a presentare le storie di successo delle ospiti, concentrerà l’attenzione anche su pregiudizi, disparità di trattamento e violenze. Per questo la serata, oltre al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, avrà il sostegno della Commissione Pari Opportunità con la presenza in teatro dell’assessore Elisa Battaglia. Particolare riguardo sarà dato al problema della violenza sulla donna con la partecipazione dell’avvocato Ilaria Martinis dell’Associazione Iotunoivoi Donne Insieme, Centro di aiuto alla donna di Udine, che offre un servizio qualificato di ascolto, consulenza, ospitalità e sostegno alle donne in difficoltà, vittime di maltrattamenti. L’offerta libera raccolta nella serata per il Progetto no-profit “I chicchi della Solidarietà” sarà devoluta per sostenere gli scopi di questa istituzione.

Lo spettacolo cambierà come format: tutte le protagoniste saranno in scena contemporaneamente per una tavola rotonda che le vedrà intervenire sui vari temi affrontati e proposti dai due garcons, Kraus ‘il filosofo’ e Marc ‘il Letterato’.

Oltre ad alcuni brani tratti dal recente concerto “Sfumature di donne … in blues” cantati da Barbara Errico con l’accompagnamento del gruppo The Short Sleepers e impreziositi dai monologhi recitati dalla nota attrice e presentatrice Bettina Carniato, sarà ospite speciale la musicista Serena Vizzutti, che con la sua arpa (strumento per eccellenza femminile) accoglierà dapprima il pubblico nel foyer (impreziosito come sempre dal Caffè e dalla linea di dolci e pasticcini Gourmet della chef Clara), per poi intervenire durante lo spettacolo con una sua esecuzione musicale.

Al termine rinfresco offerto a tutti i presenti con i prodotti gastronomici e i vini de "La Fattoria" della Famiglia Listuzzi di Pavia di Udine, sponsor della manifestazione.

Tutte le info su www.ilcaffedelvenerdì.it, sulla pagina Fb "il caffè del venerdì" (con un like alla pagina), o attraverso il canale video you tube "Il Caffè Del Venerdì".