Al via anche in Fvg la Settimana dei musei

Occasione da non perdere per gli appassionati di storia e cultura. Da martedì 5 a domenica 10 l’accesso a tutti i musei statali sarà gratuito. Si chiama ‘Io vado al museo’ la pagina web che il Ministero dei Beni e delle attività culturali ha predisposto per pianificare la visita nel luogo prescelto.

Basta digitare il nome del luogo prescelto, la giornata e, ovviamente, la regione. In Italia i musei gestiti direttamente dallo Stato sono 472.

In Friuli Venezia Giulia i luoghi statali sono, in provincia di Udine, il Museo archeologico nazionale e il Museo paleocristiano di Aquileia, il Museo della Pieve e Tesoro del Duomo di Gemona e il Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli. A Trieste, il Parco del Castello di Miramare e il museo storico, Museo Casa di Osiride Brovedani e il Teatro Romano.

Per prenotare il link al sito