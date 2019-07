Andrea Segrè a Libri e autori a Grado

Secondo appuntamento per "Libri e Autori a Grado" estate 2019, venerdì 12 luglio alle 18 al Velarium della spiaggia principale di Grado, con Andrea Segrè e il suo “il metodo spreco zero” (BUR Rizzoli).

Sprecare è “peccato”, dice Franco del Campo che lo intervisterà, ma è soprattutto stupido e costoso. Andrea Segrè, inventore, tanti anni fa, di Last Minute Market, contro lo spreco alimentare nella grande distribuzione, a favore di un approccio sociale e solidale, e di tante altre iniziative, questa volta entra nelle case degli italiani, anzi dentro le loro dispense, frigoriferi e anche dentro le loro tasche. Senza dimenticare gli aspetti etici ed ecologici, intimamente legati alla (non) “cultura dello spreco”, questa volta predilige un approccio pragmatico, che calcola in modo meticoloso quanti soldi gli italiani buttano via insieme alla spazzatura e ai rifiuti alimentari.

“Sprecare che idiozia!”, dimostra Andrea Segrè, assieme ai suoi collaboratori dell’Università di Bologna, quando misura in quasi 500 euro all'anno a famiglia il valore di quello che viene buttato inutilmente nella spazzatura. Soldi che potrebbero essere spesi in una infinità di modi più intelligenti e piacevoli.

Al termine lettura di una poesia di Biagio Marin e un brindisi con i vini del Consorzio Tutela Vini del Collio.

La rassegna è promossa dal Comune di Grado, assessorato alla Cultura, con il sostegno di Grado Impianti Turistici, Fondazione Antonveneta, CiviBank di Cividale, Consorzio Tutela Vini del Collio e Livio Felluga.