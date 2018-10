Angelo Floramo: un romanzo nel nome del padre

Una storia d’amore e di passione civile, di affetti e di impegno, di responsabilità e di esempio. Una storia che inizia dalla fine. Dall’ultima notte di vita di un uomo, Luciano, assistito dall’amata moglie, Laura, ma che lui ha sempre chiamato Ljuba, che in sloveno vuol dire ‘amore’. Da questa notte speciale inizia il primo romanzo di Angelo Floramo, insegnante, direttore della Biblioteca Guarneriana, scrittore, divulgatore, operatore culturale, intellettuale, che ha deciso di partire dalla storia della sua famiglia per raccontare il Novecento in Friuli.

‘La veglia di Ljuba’ (Bottega errante editore) nasce come memoria singola che diviene collettiva.



Tutto in una notte

“Quella notte del 2013 ha segnato la mia vita, ma ha anche acceso una scintilla – racconta Floramo -. Ho cominciato a interrogarmi sul fatto che, con la morte di mio padre, rischiavano di sparire anche i suoi ricordi, quelli di un uomo che aveva attraversato il Novecento in un luogo di frontiera molto significativo, il Friuli. E ho deciso di raccontare lui e le sue memorie con la parola scritta. Mio padre Luciano nacque sul Carso oggi sloveno nel 1931. Poi venne in Italia, come tanti, nel 1945. Da esule arrivò con la sua famiglia a San Daniele dove trovò sistemazione in quello che allora era il manicomio. Da quell’esperienza gli venne l’attenzione per gli ultimi e per gli emarginati che lo accompagnò per tutta la vita. Studiò con fatica e dedizione. Ai tempi dell’università andava in bici da Cividale, dove faceva l’istitutore, a Trieste per seguire le lezioni. Si impegnò in politica, nella Democrazia Cristiana e, nel 1981, divenne sindaco di San Daniele del Friuli, il paese che l’aveva accolto. Si occupò di sanità anche a livello politico: fu presidente dell’Ospedale di San Daniele, dal 1971 al 1972, e di quello di Udine, dal 1972 al 1981, e fu coinvolto anche nell’organizzazione sanitaria regionale”.



La vita diventa letteratura

Fin qui la biografia, che Floramo però trasforma in letteratura. “Ci sono alcuni temi che emergono dalla storia della vita di mio padre che stimolano la riflessione anche oggi – sottolinea -. Intanto, il fatto che anche lui, che era di fatto italiano, visse sulla sua pelle l’insieme di pregiudizi e di sospetto che si riserva allo ‘straniero’. Mio padre portò sempre con sé la nostalgia per il paese natale e noi andavamo sempre ‘di là’ a visitare i luoghi della sua infanzia. Ma questa nostalgia non divenne mai rancore. Non si considerò mai un uomo ‘di confine’, ma piuttosto ‘di frontiera’, con una connotazione di appartenenza pluriculturale. Poi è forte il tema dell’onestà intellettuale, che lo portò ad avere numerosi scontri anche all’interno del suo partito in nome di ideali in cui credeva profondamente. Per esempio, in ambito sanitario e sociale, in anni in cui c’era la Guerra fredda importò a San Daniele il modello di gestione dell’alcolismo visto a Zagabria. Una piccola rivoluzione!”.

Giovedì 25 alle 20.45, all’auditorium delle scuole medie di San Daniele, LeggerMente, la manifestazione culturale dedicata a libri e autori terrà a battesimo la prima presentazione pubblica del romanzo di Angelo Floramo.