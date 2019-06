Antonella Sbuelz madrina del premio 'Per le antiche vie'

Giovedì 20 giugno 2019, alle ore 18.00, in Sala Corgnali della Biblioteca Civica di Udine in Riva Bartolini 5, sarà presentata l'ottava edizione del Premio letterario nazionale “Per le antiche vie”.



Ospite particolare di questa edizione sarà la scrittrice Antonella Sbuelz, che dialogherà con Vittorio Comina, Presidente del Premio, e Romano Vecchiet, Direttore della Biblioteca Civica di Udine.

Le letture sono a cura di Lorena Giordani.



Nell'ambito della serata, oltre a presentare il Premio e il suo significato particolare per la nostra Regione, verranno letti due racconti, Il Volton, vincitore dell'edizione 2018 del Premio, di Federico Battistutta, e Ricordo di un incontro al caffè Dorta, di Fabio Trigatti, tra i finalisti di quella edizione con un racconto ambientato a Udine nella Grande Guerra.



Seguirà l'intervento di Antonella Sbuelz che, incalzata da Comina e Vecchiet, parlerà della sua importante e riconosciuta attività letteraria e del suo ultimo romanzo, La ragazza di Chagall, edito da Forum, appena segnalato nella rosa dei finalisti del prestigioso Premio Viareggio 2019, sezione narrativa, giunto quest'anno alla novantesima edizione.