Un taglio del nastro atteso da decenni dalla comunità gradiscana. Si tratta dell’inaugurazione di Casa Maccari, un polo culturale nel cuore del centro cittadino. Opera che, passata tra le mani di vari progettisti e altrettante giunte, alla fine è arrivata al traguardo dopo una storia lunga e travagliata. Da abitazione privata venne ceduta nell’Ottocento ad una fondazione che ne creò una scuola. Fondazione che, alla fine del secolo scorso, all’atto dello scioglimento, fece in modo di far arrivare l’edificio al comune di Gradisca d’Isonzo. Da qui l’iter, anche burocratico, per creare all’interno della stessa casa una serie di luoghi di aggregazione e di ritrovo. Nasce così un progetto innovativo e del tutto nuovo.

All’interno della Casa, infatti, trovano posto non solo la Biblioteca Comunale con ben 30mila libri in esposizione più quelli del deposito, ma un’apposita sala ragazzi, una sala conferenze, il museo cittadino e la sala giovani. Quest’ultima, poi, con un doppio fine ovvero l’ospitare i ragazzi e l’essere un Centro Digitale Didattico Diffuso, ideato e realizzato assieme ad Insiel, presentato assieme al direttore Simone Puksic, che è l’unica realtà di simili fini in provincia, con la possibilità di trasmettere corsi e conferenze per i dipendenti che non dovranno, così, percorrere la strada fino Trieste per aggiornarsi.

Un momento che il sindaco, Linda Tomasinsig, ha sfruttato per ricordare le numerose persone che vi hanno speso tempo e passione, comprese le amministrazioni comunali precedenti. “Un luogo molto atteso dai gradiscani”, ha ricordato il primo cittadino. “Lo apriamo al pubblico dotato di tutti i servizi e che ha colpito già tutti i cittadini e visitatori e che abbiamo voluto donare ai gradiscani”, riferendosi alle numerose persone che, dopo il taglio del nastro e la benedizione dell’arcivescovo monsignor Carlo Redaelli, si sono riversate all’interno della casa per scoprirla.

Momento, poi, anche per l’assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli, di lanciare le progettualità per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. "Questa giornata è particolarmente importante perché rappresenta di fatto anche l'apertura del cinquecentenario leonardesco in Friuli Venezia Giulia, di cui la cittadina sarà il punto focale: saranno molte le iniziative previste in quella parte della regione che Leonardo visitò viaggiando verso Gradisca, ma sarà proprio qui il cuore dell'evento celebrativo", ha evidenziato l'assessore.

Casa Maccari che, va sottolineato, contiene all’interno del suo museo due riproduzioni del Codice atlantico di Leonardo da Vinci nelle quali quali il genio rinascimentale cita esplicitamente Gradisca

d'Isonzo, dove nel 1479 era stata eretta da Venezia una cittadella fortificata. Negli abbozzi di lettere vergate di suo pugno vi è la prova che Leonardo esaminò di persona ‘la qualità del fiume l'Isonzio…’ e progettò sistemi per difendere il Friuli dagli assalti dei turchi.

Il progetto di riqualificazione del palazzo ex Fondazione Maccari risale al 2002 ed è stato realizzato con l'apporto del finanziamento regionale di 2,3 milioni di euro sul totale dei 3,2 necessari per concludere l'intervento