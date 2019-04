Aquileia presenta le ultime scoperte

Aquileia e il suo suburbio nelle ricerche archeologiche degli ultimi due decenni. E’ questo il titolo del convegno in programma venerdì 12 e sabato 13 aprile a Casa Bertoli, via Popone 6 ad Aquileia.

In occasione delle celebrazioni per l'anniversario dei 2.200 anni dalla fondazione di Aquileia, nell'ambito di una cooperazione tra la Società Friulana di Archeologia e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, si è ritenuto opportuno organizzare un incontro per presentare al pubblico i risultati delle ricerche archeologiche (scavi e indagini di superficie) condotte negli ultimi due decenni ad Aquileia e nel suo suburbio.

Parteciperanno tutti coloro che hanno effettuato scavi e sarà l’occasione per far conoscere, finalmente, e poi pubblicare, almeno una ampia serie di risultati preliminari.

Il programma, in dettaglio, si trova su www.archeofriuli.it, a questo link