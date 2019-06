Arte per rigenerare

Mercoledì 26 giugno alle ore 15.00 presso la Sala Refettorio del Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli si parlerà del ruolo che l'arte può avere come motore di rinnovamento ambientale, sociale ed economico. Il work shop-laboratorio di idee è organizzato dal Comune di Cividale – Assessorato alla Cultura – e dal Centro Friulano di Arte Plastiche di Udine in collaborazione con Regione, Soprintendenza, Polo Museale, Musei cividalesi (MAN e MUCRIS), Università di Trieste.



L'architetto Michele Gortan illusterà il documento generato alla Biennale dello Spazio Pubblico di Roma cui ha preso parte e si affronteranno inoltre temi legati all'arte, la storia, i messaggi dell'Agenda 2030, la sostenibilità e le Città UNESCO.



Il pomeriggio di studi è l’atto conclusivo di una serie di progetti culturali realizzati in città in questi ultimi anni dal CFAP col coordinamento del settore guidato dall’assessore Angela Zappulla, basti pensare a tutte le declinazioni di Agenda 2030 Art con i tombini dipinti nelle frazioni, le mostre, i progetti incentrati sul tema della pace fino a quanto è stato realizzato nel 2018 per celebrare l'Anno europeo del Patrimonio culturale.