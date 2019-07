Avostanis riflette sul nostro futuro

Il sottotitolo ‘Il futuro non è più quello di una volta’ – di grande attualità nelle sue molteplici evocazioni - dà l’impronta alla ventottesima edizione di Avostanis, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Colonos a Villacaccia di Lestizza e diretta da Federico Rossi. Pare che il primo a coniare questo aforisma con sapore esistenziale sia stato lo scrittore francese Paul Valéry, seguito dal poeta americano Mark Strand e poi da Pierluigi Cappello nel poema Mandate a dire all’imperatore, Premio Viareggio 2010.



“La maggior parte degli appuntamenti di Avostanis - spiega Rossi - declineranno, con diversi pensieri, l’orizzonte di questo futuro che non è più lo stesso in un doppio senso: quello negativo, poiché a differenza di oggi, un tempo conteneva la speranza di un miglioramento, un progresso. Ma anche quello di una proiezione positiva, che vede la possibilità di non ripetere e rimpiangere gli errori del passato, che hanno generato un modello di società ecologicamente non sostenibile, in tutti i sensi”.



La parola-chiave della sostenibilità prenderà corpo attraverso momenti di riflessione originale e di grande suggestione nei 14 appuntamenti che animeranno l’aia dell’agriturismo Ai Colonos di Villacaccia. Il debutto mercoledì 31 luglio con un inedito omaggio a Cappello, il nuovo video documentario I colôrs da lis vôs realizzato da Paolo Comuzzi, grazie al quale sarà possibile rivivere la sequenza dei 22 poeti che nel 2005 avevano dato vita nella vecchia stalla colonica alla maratona di poesia, ideata e curata dallo stesso Cappello. Seguiranno diversi incontri e dibattiti: il 6 agosto Nevio Di Giusto, manager della Fiat e già collaboratore di Sergio Marchionne, terrà una conferenza in friulano sulle potenzialità strategiche del nostro territorio, con un intervento conclusivo di Marianna Tonelli. Il 13 il tradizionale incontro con Philippe Daverio; il 22 interverranno Fabrizio Gatti, Ludovico Rustico e Gianni Nistri sul Diario di un parroco di paese; il 27 Gianpaolo Gri, Angelo Floramo e Giovanni Santarossa presenteranno La vita in Friuli. Due gli eventi artistici, partendo il 10 agosto con la collettiva di arte contemporanea Contro-Verso, che presenta le opere di sette importanti artisti regionali in dialogo con la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, ospitata ai Colonos.



Tra gli altri appuntamenti: il 18 un concerto al tramonto al Tempio Vegetale di Giuliano Mauri nell’esecuzione di Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini, il 2 agosto il talk show Çurviei scjampâts con il Teatro Incerto, il 24 la proiezione del nuovo documentario Incanto di Marco D’Agostini sul cristianesimo aquileiese negli studi di Gilberto Pressacco, il 30 una performance animata da Claudio Moretti con protagonisti un gruppo di immigrati; il 2 settembre l’appuntamento annuale Prove aperte di cultura friulana ideato e curato da Federico Rossi, cui seguirà il 5 un evento con la partecipazione della poetessa della foresta amazzonica ecuadoriana Maria Clara Sharupi Jua con letture di Massimo Somaglino.